بالصور.. قافلة منطقة الوعظ بالأزهر تزور دير الأنبا باخوم بإدفو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نظمت منطقة وعظ أسوان الأزهرية، اليوم الثلاثاء، قافلة دعوية لنشر الفكر الوسطي المعتدل المستنير، فى قرى مركز إدفو.

قال الدكتور مرتجي عبدالرؤوف، مدير عام منطقة وعظ أسوان، إن أعمال القافلة تضمنت زيارة للمعالم القطبية، للعمل على توطيد العلاقات مع الأخوة المسيحين.

وقد أجرت القافلة زيارة إلى مستشفى أدفو العام، والتأمين الصحي، والوحدة الصحية لقرية الشراونة قبلي وبحري، وهيئة الأثار المصرية، والوحدة المحلية لقرية الرديسية، ومركز شباب أدفو، وقصر تقافة أدفو، وشركة النصر للتعدين.​