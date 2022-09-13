أوكرانيا: تحرير ما لا يقل عن 300 بلدة في أسبوع واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن أوكرانيا استعادت السيطرة على 3800 كيلو متر مربع في إقليم خاركيف شرقي البلاد خلال الهجوم المضاد، وهو ما أدى إلى تحرير 300 بلدة على الأقل يقطنها 150 ألف شخص خلال أسبوع واحد.

وذكرت ماليار من بالاكليا، وهى واحدة من البلدات التي تم استعادتها، هذا هو الرقم الذي تم تأكيده فقط. الاراضي المحررة في إقليم خاركيف ربما يكون أكبر بمقدار الضعف تقريبا.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أواخر فبراير الماضي. واستعادت كييف السيطرة على أكثر من 6 آلاف كيلو متر مربع في جنوبي وشرقي أوكرانيا منذ أوائل سبتمبر الجاري، وفقا للمعلومات الرسمية. وكانت روسيا قد سيطرت في السابق على أكثر من 20 % من البلاد.

ولم يتسن التأكد من المعلومات القادمة من منطقة الحرب بشكل مستقل تماما.