كيف أنقذت الحماية المدنية سكان كرداسة من كارثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالت سرعة تدخل قوات الحماية المدنية بحريق مطعم بكرداسة دون وقوع كارثة محققة بمنع امتداد النيران إلى مخزن مستحضرات تجميل مجاور، الثلاثاء.

المعاينة بينت أن الحريق اندلع مطعم للكبدة الجملي عبارة عن جمالون دون سقف، وعمل رجال الدفاع المدني على منع امتداد النيران إلى المجاورات خاصة مخزن مستحضرات تجميل يضم منتجات سريعة الاشتعال.

فور وصول القوات، وجه قائد أطقم الإطفاء بفصل النيران عن المخزن المجاور فيما تولى فريق آخر عملة السيطرة على مصدر الحريق مع سرعة إخلاء المكان حرصًا على حياة الجميع لاسيما عدم صحة ما تداوله البعض بوقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مطعم بطريق المنصورية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع مأمور قسم كرداسة.

تبين بالفحص نشوب حريق بمطعم للكبدة الجملي، وأمكن محاصرة مصدر النيران بعد إخلاء المطعم من العاملين دون خسائر في الأرواح وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.