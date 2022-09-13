استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد بن نواف الصباح. ورحب ولي العهد بالشيخ أحمد بن نواف الصباح في بلده الثاني المملكة ، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة. فيما عبر رئيس الوزراء الكويتي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد. وتسلم ولي العهد خلال الاستقبال رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ونقل رئيس مجلس الوزراء خلال الاستقبال تحيات وتقدير أمير دولة الكويت ونائبه ولي عهده لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الذي حمله نقل تحيات وتقدير قيادة المملكة إلى أمير الكويت وولي عهده. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون وسبل بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الكويتي ويتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.