شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ريال مدريد يرفض عرض الـ100 مليون يورو من ليفربول لضم لاعبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول رفض نادي ريال مدريد الإسباني، عرضًا خياليًا من جانب نادي ليفربول الإنجليزي، للحصول على خدمات لاعبه.

ليفربول حاول ضم فالفيردي برقم خيالي

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية"، أن ليفربول حاول عقد صفقة مدوية من ريال مدريد، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

وتابعت: "ليفربول كان يرغب في التعاقد مع الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، بناءً على رغبة من الألماني يورجن كلوب المدير الفني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضافت: "النادي اللندني وضع ما يقرب من 100 مليون يورو على طاولة ريال مدريد، يوم 31 أغسطس الماضي، للحصول على خدمات لاعب الوسط الأوروجوياني، قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات".



ريال مدريد يرفض اغراءات ليفربول



وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ريال مدريد رفض عرض ليفربول، باعتبار أنه فالفيردي ليس للبيع، مهما كانت الاغراءات المادية.

وأشارت "آس الإسبانية"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يحاول فيها ليفربول التعاقد مع فالفيردي، لكن ريال مدريد لم ينظر في أي عرض للتفريط في اللاعب، والأوروجوياني لديه عقد حتى عام 2027، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.