توقع دولي بأهم تحول في تاريخ "القارة العجوز" قريباً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة، في مقالة كتبها صاموئيل بيكولي، أن التضخم المرتفع وغلاء المعيشة بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، تسبب بخروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع المدن الأوروبية.

في ذات الوقت، تقترب إيطاليا من انتخابات عامة يمكن أن يفوز بها تحالف يمين الوسط، مما يزيد من زعزعة ميزان القوى في أوروبا.



يشار إلى أن زعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني، قال خلال الحملة الانتخابية إن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس فقط لم تنجح، بل أضرت بإيطاليا، واقترح على الحلفاء إعادة النظر في نهجهم.