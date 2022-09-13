شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمن الغذائى بـ"التنسيقية" تبحث استراتيجية العمل التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الأمن الغذائي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برئاسة النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لمناقشة استراتيجية العمل التنفيذى والزيارات الميدانية إلى الصوامع، وأهميتها في توفير نسبة الفاقد والاستغناء عن الشون التقليدية والكميات المستوردة.

وبحث الاجتماع العمل علي خطة التوعية بعد كل زيارة وتحديد المهام وخطوات التنفيذ، والتعاون مع لجنة الرصد الميداني لمعرفة أي معلومات إضافية، وتحديد زيارة للمجمعات الغذائية وأسواق الجملة ونصف الجملة؛ لإلقاء الضوء على مجهودات الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة.

حضر الاجتماع كل من النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية ماهر الفضالي، سميرة الشريف، أحمد المنوفي، إسلام انور، محمد نبيل، أحمد قاعود، فاطمة يكن، نور الهدى المكاوي.