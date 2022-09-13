شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: خدمة"المتحدة" للرد على الشائعات تساهم فى القضاء عليها فى مهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن تكليف الشركة المتحدة لقطاع أخبارها بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم، تمثل مباردة إيجابية وهامة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، والتى تتطلب تعزيز صناعة الوعى وهدم الأكاذيب التى تسعى لتضليل المواطن، مؤكدا أن محاربة الشائعات بنشر المعلومات الصحيحة وتفنيد الحقائق بتحليلات وبيانات موثقة هى الوسيلة المثلى للقضاء عليها.

ولفت إلى أن الخدمة الجديدة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال إذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والاقتصاد، تؤدى لمد جسر تواصل بين الدولة والمؤسسات غير الحكومية بمفهومها الشامل كالأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية، بما يساهم فى تصحيح المعلومات ومواجهة الشائعات للقضاء عليها فى مهدها وبشكل مستمر ومتواصل.

وكان قد أكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة فى مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.