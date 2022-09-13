شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب إسكتلندا السابق يوضح سبب تراجع مستوى ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مدافع منتخب إسكتلندا ونادي أستون فيلا السابق، ألان هاتون، على المستوى السيء الذي يمر به الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب.

هاتون يوضح أسباب تراجع مستوى ليفربول

وقال هاتون: "أعتقد أن جزءًا من المشكلة هو أن الفريق بشكل عام لم يصل إلى المستويات التي كان عليها في الماضي".

وأضاف: "تتساءل عما إذا كانت هذه المرحلة قد اقتربت من نهايتها أم لا، لقد كان لا يمكن إيقافهم، بعيدًا عن مانشستر سيتي".

وتابع: "لقد حقق ليفربول الكثير من النجاحات لعدد من السنوات حتى الآن، محمد صلاح أيضًا كان يجيد التعامل مع الضغوط ويحمل مسئولية تسجيل الأهداف حتى ولو كان الفريق ليس في أفضل حالاته".

واستكمل: "في السنوات الماضية، كان محمد صلاح يظل يحاول من أجل تسجيل الأهداف، ويعلم أن الفرصة ستأتي، كان اللاعبون مبدعون في أسلوبهم، سواء آندي روبرتسون أو ترينت ألكسندر أرنولد، أيًا كان، لقد كانوا يساعدونه على تسجيل الأهداف".

واختتم: "كل شيء في الوقت الحالي لا يسير بالشكل الصحيح، وهذا ما يؤثر على محمد صلاح، لا أعتقد أن السبب هو فقط، إنه أكبر من ذلك، يتعلق بأداء الجميع في ليفربول على أرض الملعب".

موعد مباراة ليفربول وأياكس

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره أياكس، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.