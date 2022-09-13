13 سبتمبر , 2022
الملياردير الأميركي بيل غيتس.
قال الملياردير الأميركي بيل غيتس إن مطالبة العالم بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في الدول الفقيرة بات يمثل تحدياً كبيراً مع استمرار معاناة معظم الدول من تبعات جائحة كوفيد-19 وخطر تغير المناخ وارتفاع تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا.
وقال المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» والمعروف بأعماله الخيرية إن العالم الآن يواجه «معضلة» تتمثل في إمكانية انخفاض التمويل المخصص لمعالجة أمراض مثل الملاريا والإيدز هذا العام بعد الانتهاء من تهديد صحي عالمي هائل.
وذكر غيتس في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي «يعتريني قلق كبير... ومن المفارقة أنه في مواجهة أوضح مؤشر على أن الأمراض المعدية ليست شيئاً من الماضي، يمكن أن تنخفض مستويات التمويل على أرض الواقع».
وأضاف: «من الإنصاف القول إننا سنواجه تحدياً للحفاظ على أولوية إنقاذ الأرواح في أفريقيا والاهتمام بالدول الأفقر دون أن نضطر إلى الحد هذه الأمور».
كانت هذه تفاصيل خبر بيل غيتس: العالم يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على تركيزه على الصحة بعد كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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