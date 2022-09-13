انت الان تتابع خبر الغانمي والشمري في كربلاء للاشراف على حماية الزائرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وصل محافظة كربلاء المقدسة للاشراف على إجراءات تأمين حماية زائرين اربعينية الامام الحسين عليه السلام".

من جهته، أفاد مراسل السومرية، بـ"وصول نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري إلى كربلاء المقدسة للاشراف على حماية الزائرين".

