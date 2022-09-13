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الغانمي والشمري في كربلاء للاشراف على حماية الزائرين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وصل محافظة كربلاء المقدسة للاشراف على إجراءات تأمين حماية زائرين اربعينية الامام الحسين عليه السلام".

من جهته، أفاد مراسل السومرية، بـ"وصول نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري إلى كربلاء المقدسة للاشراف على حماية الزائرين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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