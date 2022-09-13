انت الان تتابع خبر مدرب تونس: المنتخب البرازيلي "فريق اسطوري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستخوض تونس مباراتين وديتين ضد جزر القمر في 22 أيلول الحالي، والبرازيل بعدها بخمسة أيام في فرنسا، استعدادا لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال القادري في مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيلة الفريق: "مواجهة البرازيل ستكون ضد منافس أسطوري ولا يوجد مدرب أو لاعب لا يحلم بخوض هذه المباراة".



وأكد أهمية المواجهة الأولى ضد جزر القمر بالقول: "الأضواء مسلطة على المباراة ضد البرازيل لكن مواجهة جزر القمر مهمة جدا".

وتابع القادري: "مباراتنا ضد جزر القمر ستمنحنا فكرة حول المستوى الذي بلغه الفريق واختياراتنا وهل نحن نسير في الطريق الصحيح؟".

واوضح: "اكتسب المنتخب التونسي سمعة ومكانة بين المنتخبات العالمية لذلك وضعنا برنامجا إعداديا لخوض كأس العالم على أعلى مستوى".

وكشف القادري أن "منتخب بلاده سيخوض معسكرا في السعودية سيلعب خلاله مباراة ودية في تشرين الثاني المقبل".



وتلعب تونس في كأس العالم ضمن مجموعة تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا.