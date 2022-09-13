مجلس الوزراء يطلق تخصيصات مالية لهؤلاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ناظم في مؤتمر صحفي ان " الكاظمي وجه ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل زائري الأربعينية".

وأضاف ان "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الموارد تحديث الدراسة الإستراتيجية للمياه والأراضي".

وأشار ناظم الى ان "مجلس الوزراء أصدر قراراً بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات المجاري في نينوى".



وتابع ناظم ان "مجلس الوزراء ناقش التدابير اللازمة لمواجهة شحة المياه مع وجود مؤشرات باستمرارها".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء وافق على إنشاء مركز تسويق للحبوب في محافظة واسط".

بين ناظم ان "مجلس الوزراء وافق على صرف 500 مليون دينار لكل نادٍ من الأندية النفطية".