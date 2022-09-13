شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: قرار "المتحدة" بإذاعة نشرات للرد على الشائعات يتصدى للأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، يمثل خطوة هامة نحو التصدى للأكاذيب المتناثرة على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الإرهابية التى تبث خارج مصر، من قبل الميليشيات الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان وحلفائها.

وأضاف الجندى، أن مثل تلك الشائعات الكاذبة تستهدف زعزعة ثقة الشعب فى قيادته السياسية والتشكيك الدائم بأى إنجاز يتم تحقيقه، بل والتقليل منه لصالح أجندات دولية لا تريد الاستقرار لمصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى بيان له، أن وسائل الإعلام الوطنية بأنواعها المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، لها دور كبير فى التصدى للشائعات والأكاذيب التى تحاك ضد الدولة المصرية، باعتبارها حائط الصد الأول القادر على توصيل أى معلومة بسهولة للمشاهد أو القاريء أو المستمع، ومن ثم يلزمها الواجب الوطنى والواجبات المهنية على ضرورة التصدى لمثل هذه الأكاذيب وضرورة التسويق الجيد والحقيقى لأى إنجاز يتم على أرض الواقع.

ولفت المهندس حازم الجندى، أن قرار «المتحدة للخدمات الإعلامية» سيعمل على تصحيح كافة المعلومات المغلوطة لدى فئات الشعب بأكمله وبشتى الطرق، من أجل التركيز نحو ما تصبو إليه القيادة السياسية من تقديم حلول لكافة التحديات الاقتصادية الحالية، واستكمال خطى التنمية والإعمار المنشود.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجماعات الإرهابية تنتهز فرصة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسعى إلى تشكيك المواطنين فى كافة الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، بالإضافة إلى شحن المواطنين لا سيما البسطاء ومحدودى الدخل، ضد القيادة السياسية، دون الاستناد إلى أى معلومة حقيقية.