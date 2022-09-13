شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: خدمة "المتحدة" لتكذيب الشائعات تواجه محاولات تزييف الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تكليف الشركة المتحدة لقطاع أخبارها بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم تواجه الشائعات والأكاذيب، تمثل خطوة هامة للغاية في مواجهة سيل الشائعات التي يتعرض لها المواطنين، معتبرا أن محاولات بث اليأس وتهميش جهود الدولة في خدمة المواطنين، ستظل مستمرة وبوتيرة عالية وكثيفة وسريعة بالتزامن مع تزايد الخطى التنموية التي تخوضها الدولة بإصرار وتحدي.

وأشار "درويش"، إلى أن من أجل كل ذلك تأتي الأهمية القصوى، لمثل هذه النشرات للرد على الشائعات بشكل سريع، حتى لا يسمح لها بالانتشار أو التأثير على المواطنين في تزييف الوعي والحقائق.

وكان قد أكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي