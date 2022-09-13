منهج الثانوية ومسابقة المعلمين وإلغاء 6 ابتدائي.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن قضايا مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إنه لا صحة لما يتداول عن إلغاء الصف السادس الابتدائي، لافتا إلى أن تنفيذ خطة للتطوير بالتنسيق مع كافة الأجهزة بالدولة وليست قاصرة على الوزارة فقط.

وأكد الوزير أن مسابقة المعلمين، تستهدف اختيار الاكفأ بدون أي وساطة، ولا صحة لوجود وسطاء لتعيين المعلمين، وإنما يجري الأمر من خلال برنامج مميكن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحدد الأكفأ والأجدر لتولي العمل، وسيتم مراجعة الشروط للمتقدمين خاصة السن طالما أن المتقدمين في مرحلة الاختبار لشغل وظيفة معلم.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية عقب افتتاح مدرستي محمد حافظ الابتدائية والسويس الثانوية بنين المجاورة لها، أن زيارته للسويس تستهدف افتتاح المدرسة المتميزة كأولى المدارس في مشروع مدارس مصر المتميزة والذي سيرافقه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وأشاد الوزير بخطة الصيانة الشاملة التي تشهدها مدارس السويس، ومن بينها مدرسة السويس الثانوية بنين، بما يمثل بيئة جاذبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما تستهدفه الوزارة خلال المرحلة المقبلة لعودة الطلاب إلى الفصول المدرسية مرة أخرى.

وقال الوزير إنه عقد اجتماعا مع مسؤولي التعليم وتعرف وناقش معهم استعدادات للعام الدراسي الجديد، بما يضمن عام دراسي مستقر مع الاهتمام بالموهوبين والأنشطة الرياضية، بهدف تنفيذ استراتيجية الوزارة لتكون المدرسة جاذبة للطلاب.

وأوضح حجازي، أن هناك تنسيق كامل مع اللواء صقر لدعم احتياجات مدارس المحافظة بما يضمن عام دراسي مستقر.

وأكد حجازي، أن منهج الثانوية العامة وشكل الورقة الامتحانية سيكون محددا ومعروفا للطلاب، قبل بداية العام الدراسي، مع تدريب الطلاب على الأسئلة الامتحانية، وكذلك مراجعة الأسئلة المقالية والتي ستكون جزء صغير من الأسئلة الموضوعة، بما يضمن الموضوعية وحصول على طالب على حقة، وتدريب المعلمين على صياغة الأسئلة ومراجعة مفردات الاختبارات.

وأكد الوزير أنه أب لكل الطلاب، ولن يضار أي طالب بعد معرفة المنهج المحدد له، مع تدريب المعلمين بالمدارس، ولفت أن التابلت سوف يستخدمه الطلاب في الاختبارات التدريبية، ليتسنى للطالب تعدد وسائط المعرفة والتعلم.