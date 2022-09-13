لغز غامض.. مقتل شاب مجهول الهوية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة شاب مجهول الهوية مقتولا في ظروف غامضة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا.

وجه اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بينت أن الجثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق ثبوتية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش أكتوبر، لتحديد هوية القتيل وسرعة ضبط الجاني.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.