الداخلية: خلافات أسرية سبب ترك طالبة لمنزل أسرتها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بتعرض إحدى الفتيات للاختطاف بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مصحوباً بصورة لإحدى الفتيات وادعاء القائمة على النشر بتعرض الفتاة للاختطاف بمحافظة الإسكندرية والزعم بوجود بعض المقاطع المصورة من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تظهر اصطحاب إحدى السيدات للفتاة وهى في حالة عدم اتزان.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة سيدى جابر ، بلاغ من والد الفتاة المشار إليها ، وأفاد بغيابها عن منزل الأسرة - الكائن بدائرة القسم عقب خروجها لحضور "درس تعليمي" بمسكن زميلتها وغلق هاتفها المحمول ، وقرر بعدم تحصله على أى تسجيلات مصورة من كاميرات على النحو الوارد بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباستخدام التقنيات الحديثة تم العثور على الفتاة المشار إليها بمنطقة العطارين بالإسكندرية، وبسؤالها قررت التغيب عن منزل الأسرة بمحض إرادتها لوجود خلافات أسرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.