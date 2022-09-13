إسرائيل تمنع صحفية فلسطينية من استخدام مواقع التواصل للإفراج عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن صحفية فلسطينية بعد اعتقالها قبل 10 أيام، بشرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا)، أن قرار الإفراج عن الصحفية لمى غوشة، من سكان شرق القدس، صدر إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة لها يوم الأحد المقبل، بعد تقدم محامي الدفاع عنها بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.

ونقلت الوكالة عن المحامي محمد محمود قوله إن النيابة الإسرائيلية وافقت على الإفراج عن الصحفية غوشة بكفالة قدرها 50 ألف شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.4 شيكل)، وبشرط الحبس المنزلي لعشرة أيام.

وذكر المحامي ناصر عودة، أنه تم تقديم استئناف للمحكمة المركزية الإسرائيلية ضد قرار تمديد اعتقال الصحفية غوشة لمدة خمسة أيام، وتم إصدار قرارا بالإفراج الفوري.

وأشار عودة إلى "أنه سيتم الإفراج الفوري عن غوشة بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي، والامتناع عن استخدام الهاتف وأجهزة الحاسوب، وإضافة لإيداع مبلغ مالي كبير ككفالة في صندوق المحكمة المركزية، وكفيلين هم الأب والأم".

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفية غوشة في الرابع من الشهر الجاري بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها.