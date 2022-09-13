تدشين الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري باكستان

وأفاد الربيعة في تصريح صحفي له عقب التدشين بأنه ستغادر اليوم طائرتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان، تحملان على متنهما 180 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، مبينًا أنه يستفيد من حمولة الطائرتين أكثر من 19 ألف شخص من متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق، فيما سيتواصل تسيير ما لا يقل عن عشر طائرات إغاثية مماثلة ضمن الجسر الجوي خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن هذا الجسر الجوي يتزامن مع جسر بري ينطلق داخل الأراضي الباكستانية بالتنسيق مع سفارة المملكة في إسلام أباد والسلطات المحلية هناك، محملاً بمساعدات إيوائية وغذائية وصحية متجها إلى المناطق المتضررة، مؤكداً أن هذه المساعدات هي امتداد للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في شتى أنحاء العالم، كما تعكس ما تتحلى به قيادة المملكة من حس إنساني وحرص كبير على مساعدة المتضررين والمنكوبين.
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