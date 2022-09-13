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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - امتد حريق غابات كبير في ولاية أوريجون في غرب الولايات المتحدة، حيث تشتعل حرائق عدة، ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان.

كيف تهدد حرائق الغابات الآلاف في غرب أمريكا وإعلان الطوارئ؟

ودمّر الحريق الذي سمّي "سيدر كريك فاير" 35 ألف هكتار إذ امتد إلى مقاطعتين في وسط أوريجون شرق مدينة أوجين، وفق المجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغابات.

ويهدد الحريق أكثر من 2000 مسكن و400 مبنى تجاري. وفعّلت السلطات المستوى الثالث من خطتها للإخلاء في مناطق معينة منذ بضعة أيام ما يعني أن الخطر في هذه الأماكن وشيك ويجب إخلائها على الفور.

وتلقى مئات السكان أمرًا بإخلاء منازلهم وأبلغت السلطات الآلاف غيرهم بضرورة الاستعداد للإخلاء إذا لزم الأمر. وأكدت المجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغابات أن دخانًا كثيفًا لفّ المنطقة مؤثرًا على جودة الهواء.

وقال هيرمان شيمل الذي انتقل للعيش في المنطقة حديثًا لصحيفة أوريجونيان "أريد مغادرة المكان في أسرع وقت ممكن".

وامتد حريق "سيدر كريك فاير" بسبب أحوال الطقس الأسبوع الماضي إذ شهد رياحًا آتية من الشرق ودرجات حرارة عالية وجفاف، لكن تحسن الطقس في وقت متأخر من الإثنين سهّل عمل نحو 1200 من رجال الإطفاء العاملين على إخماد الحريق.

وعمل رجال الإطفاء، الأحد، على إقامة حواجز في مواجهة اللهب على طول الطرق. وأشاروا إلى أن الأمر قد يستغرق نحو أسبوع.

ويمتد حريق آخر هو "دوبل كريك فاير" منذ 30 أغسطس/ آب في شمال غرب أوريغون مدمّرًا أكثر من 62 ألف هكتار من الغابات.

ويعاني الغرب الأمريكي من عواقب جفاف مدمّر مستمر منذ أكثر من عقدين وتفاقم بسبب تغيّر المناخ. ويتمدد حاليًا أكثر من 90 حريقًا في ثماني ولايات غربية ما يخنق سكان مدن كبرى مثل سياتل.

ويكافح رجال الإطفاء خصوصًا حريق "فيرفيو فاير" في ضواحي لوس أنجلوس حيث تم إحراز تقدم كبير في مواجهته الإثنين و"موسكيتو فاير" في محيط ساكرامنتو.

وفي وقت سابق ينتشر حريق الغابات الأخير في كاليفورنيا سريعا في جبال وسط الولاية، فيما بدأ عناصر الإطفاء السيطرة على حريق كبير جنوب لوس أنجلوس.

وأتى حريق "موسكيتو فاير" على منطقة تمتد على 16600 هكتار في جبال سيييرا نيفادا، شمال شرق سان فرانسيسكو في أربعة أيام فقط، حسب ما جاء على موقع فرق الإطفاء "كال فاير" الإلكتروني الرسمي.

وقالت فرق "كال فاير" إنها احتوت فقط 10 % من الحريق المستعر في أجزاء من مقاطعتي إل دورادو وبلاسير. وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة بعد أسبوع من الحر الشديد، أبطأ تقدم الحريق فيما تساهم رياح أقوى في دفعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي ما يهدد مئات المنازل.

وقالت "كال فاير" إن بلدة فوريست هيل تواجه تهديدا متعاظما "ما استدعى إصدار أوامر إجلاء وتحذيرات". كما طُلب من سكان بلدات جورج تاون وفولكانفيل وبوتل هيل إخلاء المكان في وقت سابق على ما ذكرت صحيفة "ساكرامنتو بي".

وقال جوش مانزر من فولكانفيل للصحيفة: "هذه المرة الرابعة التي يتم فيها إجلاؤنا. لكن هذه المرة هي الأسوأ". وقالت السلطات إن طائرات ومروحيات تساند الفرق الموجودة على الأرض.

وتمكنت فرق الإطفاء، السبت، من السيطرة على حريق "فيرفيو" الهائل جنوب لوس أنجلوس، بعدما حملت عاصفة مدارية أمطارا وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة على ما أعلنت السلطات.

وقال مسؤولون إن شخصين قضيا في هذا الحريق الذي اندلع خلال موجة قيظ في جنوب غرب الولايات المتحدة، وأتى على 20 مبنى. ويعاني غرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين من جفاف مدمر، يفاقمه التغير المناخي الناجم عن الاستخدام المتواصل لمصادر الطاقة الأحفورية.