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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان.

شاهد.. جسر جوي سعودي لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي له عقب التدشين: "ستغادر اليوم طائرتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان، تحملان على متنهما 180 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.

متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني

وأوضح أنه سيستفيد من حمولة الطائرتين أكثر من 19 ألف شخص من متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني، فيما سيتواصل تسيير ما لا يقل عن 10 طائرات إغاثية مماثلة ضمن الجسر الجوي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن هذا الجسر الجوي يتزامن مع جسر بري ينطلق داخل الأراضي الباكستانية بالتنسيق مع سفارة المملكة في إسلام أباد والسلطات المحلية هناك، محملًا بمساعدات إيوائية وغذائية وصحية متجهًا إلى المناطق المتضررة.

وأكد أن هذه المساعدات هي امتداد للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في شتى أنحاء العالم، كما تعكس ما تتحلى به قيادة المملكة من حس إنساني وحرص كبير على مساعدة المتضررين والمنكوبين.

مبادرة "نحن معكم" لمساعدة المتضررين من الفيضانات في باكستان



وفي سياق أخر شاركت في وقت سابق مدينة إكسبو دبي في مبادرة "نحن معكم" لمساعدة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

وشهد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، مشاركة مئات المتطوعين لتعبئة الآلاف من حزم الإغاثة التي سترسل إلى باكستان، وتوزع على النساء والأطفال المتضررين من الكارثة الطبيعية، بالتزامن مع فعاليات مجتمعية مماثلة أقيمت في أبوظبي والشارقة.

وانضم مئات المتطوعين من جميع أنحاء دولة الإمارات إلى مبادرة "نحن معكم" لتجهيز حزم الإغاثة الطارئة للمتضررين من الفيضانات في باكستان.

واستطاعت الحملة تجهيز 1200 طن من المواد الغذائية والصحية ومواد النظافة العامة منها 30 ألف حزمة غذائية.

كانت دولة الإمارات من بين أوائل الدول التي قدمت دعما طارئا للمتضررين، حيث سيتم تسليم حزم إغاثة إلى باكستان بشكل عاجل.

وقد شهدت الفعالية التطوعية المجتمعية مشاركة مواطنين ومقيمين من جميع الأعمار والجنسيات في ثلاثة مواقع في جميع أنحاء دولة الإمارات، التي تم تنظيمها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "ADNEC" ومدينة إكسبو دبي ومركز إكسبو الشارقة.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودبي العطاء وجمعية الشارقة الخيرية مبادرة "نحن معكم" بالتنسيق الوثيق مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وبدعم من 9 مؤسسات إنسانية إماراتية أخرى، بما في ذلك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة القلب الكبير ودار البر والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومؤسسة سقيا الإمارات وبيت الشارقة الخيري وهيئة الأعمال الخيرية العالمية وجمعية الإمارات الخيرية، والمنصة الوطنية للتطوع باشراف وزارة تنمية المجتمع، والمنصة التطوعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز الشارقة للعمل التطوعي.

وفي إطار هذه الفعالية المجتمعية، شارك المتطوعون من خلال مجموعات ضمت فرق مختلفة لدعم تجميع نوعين من حزم الإغاثة، بما في ذلك المواد الغذائية وحزم مستلزمات النظافة الشخصية.

وتضمنت حزم المواد الغذائية "الدقيق والأرز والعدس والزيت من بين مواد أخرى غير قابلة للتلف"، بينما شملت حزم النظافة مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية للنساء والأطفال مثل الحفاضات والمناديل الصحية والصابون.