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رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر

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الشارقة - اميمة ياسر -   

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الدوحة، في زيارة رسمية لمدة يومين.

وتعد زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر هي الأولى من نوعها، تلبيةً للدعوة الموجهة من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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