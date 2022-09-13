شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نثق فى قدرة الحوار الوطنى على صياغة استراتيجيات جديدة تجابه التحديات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوى السياسية والأحزاب السياسية المشاركة، فى هذا الحدث السياسى الكبير الذى سيكون له دور فى الدخول بمصر إلى الجمهورية الجديدة، مشيداً باختيارات مجلس أمناء الحوار الوطنى لمقررى والمقررين المساعدين للجان المحاور الرئيسية للحوار الوطني.

وأكد " عبد الحميد "، فى بيانا له اليوم، أن الشخصيات الذين وقع عليهم الاختيار لشغل مناصب مقررين ومقررين مساعدين للجان الحوار الوطنى المختلفة، أصحاب الخبرات الكبيرة وعلى مستوى عال من الكفاءة والمهنية ولديهم علم وإدراك كاملين بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على وضع وصياغة رؤى واستراتيجيات جديدة تكفل مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه مصر.

وأكد أن الهدف الرئيسى من مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو مشاركة كل المصريين وبجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فى صنع مستقبل أفضل لمصر الجديدة التى نحلم، بأن تكون واحدة من أهم الدول السياسية والواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله، مشيراً الى أن مبادرة الحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة بعد نجاح الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وبشعبها العظيم وبفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى فى تحقيق الامن والاستقرار فى جميع أنحاء البلاد.