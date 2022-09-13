شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة الشيوخ: المنصة الوطنية للشباب «كيانى» تعكس الحرص على خلق قنوات الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق وزارة الشباب والرياضة للمنصة الوطنية للشباب «كيانى»، ستكون وسيلة سهلة وميسرة في لتواصل مع الشباب، وتترجم الاهتمام الذي توليه الدولة لفتح قنوات تواصل مختلفة معهم.

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المنصة الوطنية للشباب "كياني"، بمثابة حلقة وصل بين الشباب والمسؤولين والمؤسسات التنفيذية المختلفة، لافتا إلى أنها تفعيل لاسراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى الذى تنتهجه من خلال تطبيق مشروعات مصر الرقمية، خاصة بعد ما يشهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي هائل.

وأضاف أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي وهي تولي اهتماما خاص بالشباب لتمكينهم وتأهيلهم، مشيرا إلى أن المنصة تعتبر تجربة عصرية للتواصل الفعال مع الشباب، خاصة فى ظل الانتشار السريع لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة التي تيسر حصولهم على الخدمات المختلفة بوقت وجهد أقل.