شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بالشركة المتحدة: سلاح يواجه الشائعات بـ"الوعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا بقرارات الشركة المتحدة ببث نشرات متخصصة على مدار اليوم لمواجهة الشائعات، معتبرا قرارات الشركة المتحدة بمثابة سلاح يوجه الشائعات بنشر الحقائق.

وأضاف "مطر" في تصريحاته نحن نمر بمرحلة خطيرة تتطلب التكاتف والعمل من أجل الوطن، مضيفا :" قرارات الشركة المتحدة خطوة هامة جدا على طريق محاربة الشائعات والقضاء عليها من خلال تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بالرد على الشائعات التى يتم تداولها وصناعتها بأياد خبيثة لبعض المرتزقة الذين يمارسون إعلاما مضللا من الخارج فى محاولة فاشلة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها .

ووجه "مطر" التحية للإعلام المصري، مؤكدا أن وسائل الإعلام " المقروءة والمسموعة والمرئية" يقع على عاتقها دورا كبيرا فى تشكيل الوعى العام، فهى حائط الصد الأول للدفاع عن هوية الدولة الوطنية وثوابتها، والرد على حملات التشويه والتشكيك فى المشروعات القومية الكبرى، والتى تستهدف بث اليأس والإحباط بين المواطنين وزعزعة الثقة فى الدولة وقيادتها.

كان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أكد أن الانتصار فى معركة الوعى كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة فى مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامى على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام ببناء وعى حقيقى.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه فى هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة «إكسترا نيوز».