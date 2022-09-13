أعمال عنف تهزّ كولومبيا ومقتل 15 شخصاً

قُتل 15 شخصاً على الأقلّ في أعمال عنف شهدتها كولومبيا خلال يومين، وفق ما أعلنت السلطات، في تطوّر يسلّط الضوء على التحدّيات الكبرى الملقاة على عاتق الرئيس غوساتافو بيترو.

وفي مدينة بارانكيا في شمال البلاد قتل مسلّح ستة أشخاص صباح الإثنين في حانة.

وقالت الشرطة إنّ عصابة الاتجار بالمخدرات «كلان ديل غولفو» نفّذت الهجوم مستهدفة أعضاء في عصابة «لوس كوستينوس» المنافسة.

وفي منطقة لاندازوري في مقاطعة سانتاندر في شمال-وسط البلاد قتل مهاجمون مدرّساً وزوجته وطفليهما صباح الأحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعدم قرويون خمسة مهاجرين فنزويليين للاشتباه بضلوعهم في عمليات قتل، في عملية انتقامية على ما يبدو.

وكان رئيس البلدية أدلى بتصريح لمحطة إذاعية قال فيه إنّ المجرمين «أشخاص من فنزويلا» أرادوا «سرقة أموال» واستخدموا سكاكين لقتل ضحاياهم.

وليل السبت، قتل مسلّحان يركبان دراجة نارية زعيماً نقابياً في مدينة بارانكابيرميخا الساحلية في شمال شرق البلاد.