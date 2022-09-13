صاروخ «بلو أوريجين» الفضائي يتحطّم بعيد إقلاعه من غرب تكساس

تحطّم صاروخ فضائي غير مأهول تابع لـ«بلو أوريجين» بعيد إقلاعه من غرب تكساس الإثنين، بحسب ما أعلنت الشركة المملوكة من جيف بيزوس، مشيرة إلى أنّ الحادث لم يسفر عن إصابات.

وقالت الشركة في بادئ الأمر إنّ «عطلاً طرأ على الصاروخ خلال رحلة غير مأهولة اليوم»، لتوضح لاحقاً أنّ نظام قذف الكبسولة عمل كما ينبغي وانفصلت عن الصاروخ وهبطت بواسطة مظلات.

وأكّدت الشركة أنّ الحادث «لم يسفر عن إصابات».

وأظهر مقطع فيديو بثّته «بلو أوريجين» الصاروخ «نيو شيبرد» وهو يقلع حاملاً في أعلاه الكبسولة التي ما لبثت بعد قرابة دقيقة واحدة من إقلاعه أن انفصلت عنه بواسطة محركات الطوارئ التي قذفتها بقوة إلى الأعلى.

واستمرّت محرّكات الطوارئ في دفع الكبسولة إلى الأعلى لمدة 30 ثانية تقريباً، قبل أن تتوقف وتباشر الكبسولة هبوطها الذي خفّفت من سرعته حزمتا مظلات فتحتا توالياً.

وأبطأت هذه المظلات كثيراً من سرعة هبوط الكبسولة لكنّها لم تحُل دون ارتطامها بالأرض بقوّة نوعاً ما، إذ ارتفعت من المكان الذي حطّت فيه غمامة من الغبار.

وهذه هي المهمة الـ23 للشركة، والأولى التي تبوء بالفشل.