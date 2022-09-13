بلينكن: رد إيران على المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي غير مشجع

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب).

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية لا يزال في أيامه الأولى، لكن القوات الأوكرانية حققت «تقدماً كبيراً».

وأضاف «ما فعلوه خُطط له تخطيطاً منهجياً للغاية وبالطبع استفادوا من الدعم الكبير من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بالتأكد من أن أوكرانيا لديها العتاد الذي تحتاجه لمواصلة هذا الهجوم المضاد».