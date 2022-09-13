انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تحذر من انتشار وباء في دولة مجاورة يهدد المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عمران رضا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، في بيان، أنه "يعتقد أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام مياه ملوثة وشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يقسم سوريا من الشمال إلى الشرق".فيما أكد ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إن "المنظمة سجلت ثماني وفيات بسبب المرض منذ 25 آب، منها ست حالات في حلب بالشمال واثنتان في دير الزور بالشرق".

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "هذا أول تفشٍ مؤكد للكوليرا في السنوات الأخيرة… الانتشار الجغرافي يثير القلق، لذا علينا التحرك سريعا".

وتتركز الإصابات في شمال حلب، حيث تم تسجيل أكثر من 70% من إجمالي 936 حالة مشتبها بها، ودير الزور حيث تم تسجيل أكثر من 20%.



وشهدت الرقة والحسكة وحماة واللاذقية عددا أقل من الحالات المشتبه بها.

وبلغ عدد حالات الكوليرا المؤكدة 20 حالة في حلب وأربع حالات في اللاذقية واثنتين في دمشق.

