انت الان تتابع خبر محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين في ديوانها والدوائر المرتبطة بها".

وأضافت انه "يستثنى من التعطيل مديريات التربية والصحة والدوائر الخدمية".



وأشارت المحافظة الى انه "تشمل بالعطلة ما يلي:• ديوان ومجلس محافظة بغداد.• دوائر الإسكان والبلديات (بلديات، ماء، مجاري) (مديرية التخطيط العمراني)، (دائرة مباني بغداد) (دائرة إسكان بغداد) (مديرية طرق وجسور محافظة بغداد).

• مديرية زراعة بغداد.

• مديرية العمل والشؤون الإجتماعية (دائرة رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة/ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ دائرة العمل والتدريب المهني).



• مديريات شباب ورياضة محافظة بغداد (الكرخ، الرصافة، الصدر)".