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التربية تصدر توجيها يخص الهيئات التدريسية في كردستان (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توجيها للمديريات العامة في المحافظات باستمرار تكليف أصحاب الإجازات من "الهيئات التعليمية والتدريسية" في إقليم كردستان.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "بخصوص الهيئات التعليمية والتدريسية المكلفين للعمل في ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان، حصلت موافقة وزير التربية على استمرار تكليف المتمتعين بـ( إجازة الامومة، إجازة بدون راتب، إجازة براتب اسمي، التفرغ، إجازة دراسية) دون الحاجة الى انهاء تكليفهم بعد صدور أوامر الاجازات انفة الذكر".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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