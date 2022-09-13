انت الان تتابع خبر خارطة جديدة بشأن درجات الحرارة.. متى ستنخفض؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر قسم التنبؤ الجوي بالهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم اعداد التقرير الخاص بانخفاض درجات الحرارة التي سوف يشهدها البلاد لليومين القادمين ابتداءً من يوم الأربعاء والخميس والجمعة الموافق 14- 15- 16/ أيلول 2022".وأضاف، ان "التقرير تضمن ان يقل تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي، وذلك لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط وعليه تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة لبضع درجات مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية "، موضحة ان "درجات الحرارة سوف تعود الى معدلاتها العامة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 16 أيلول 2022 تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)".