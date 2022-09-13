انت الان تتابع خبر الثقافة تشيد بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين داخليا وخارجيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

بحث نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار عماد جاسم، طبيعة عمل صندوق تقاعد الصحفيين.



وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار عماد جاسم، زار نقابة الصحفيين العراقيين والتقى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".

واضاف البيان، ان "اللامي قدم خلال اللقاء شرحا عن طبيعة عمل النقابة وفروعها في المحافظات والمؤسسات الاعلامية التابعة للنقابة والتي تعمل وفق معطيات تهدف الى تطوير الواقع الاعلامي والصحفي".

وبحسب البيان، اشاد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار بالجهد البارز والدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين محليا وعربيا ودوليا وهي تحظى باحترام واهتمام جميع فعاليات المجتمع العراقي".

وتابع البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث طبيعة عمل صندوق تقاعد الصحفيين التي يرأس هيئة الصندوق وكيل وزارة الثقافة وعضوية نقيب الصحفيين وبما يسهل كافة الاجراءات التي من شأنها تطوير اليه عمل الصندوق وتحقيق ايراداته لضمان حقوق شريحة الصحفيين المتقاعدين ممن يتقاضون رواتبهم التقاعدية من الصندوق".

وتجول وكيل وزارة الثقافة في اروقة النقابة وابدى اعجابه بالعمل الاداري والمهني للنقابة وجمالية مبناها الحضاري، وفقا للبيان.