شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يتوجه إلى الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فإن الزيارة "تأتي تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس السيسي من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".



وصرح المتحدث باسم رئاسة المصرية بسام راضي بأن الزيارة "تأتي تتويجًا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

ومن المقرر أن يبحث السيسي خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، حسب بيان الرئاسة المصرية.