شكرا لقرائتكم خبر عن مبدأ قضائى للنقض.. الإكراه يكون معنويا لتنازل لزوجة عن حقوقها.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الإكراه المعنوي للتنازل عن القائمة.. إبراء يقودك للسجن أكره زوجته على التنازل"، استعرض خلاله واقعة اكراه الزوج لزوجته بالتنازل عن قائمة المنقولات الزوجية وعقد البيع وإجبارها على إمضاء إيصال أمانة، وقضاء محكمة الجنايات ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، ثم طعن الزوج على الحكم لإلغاءه أمام محكمة النقض، وتأييد المحكمة للحكم، من خلال ترسيخ مبدأ قضائى بأن الإكراه مادى ومعنوى وليس مادى فقط ولو بالتهديد، وإليكم التفاصيل كاملة:

الزوج أكره زوجته بالإمضاء على التنازل.. القائمة تضم "العفش وعقد البيع وايصال أمانة".. و"الجنايات" تقضى عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.. والنقض تؤيد الحكم وتؤكد: الإكراه على الإمضاء يكون ماديا ومعنويا



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