الرياضة تستعين بشركة مصر للسياحة في توفير خدمات لوجستية لتنظيم البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

وقع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار سعي الطرفين نحو التعاون البناء للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكل وزارة، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، تتولى شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، توفير خدمات الإقامة والإعاشة والانتقالات وغيرها من الخدمات اللوجستية والأعمال المرتبطة بتنظيم فعاليات النشاط الرياضي والشبابي الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها.

ووقع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة مجدي رشدى الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة.

ورحب وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة وزير الشباب والرياضة، لمناقشة أطر التعاون التي سيتم تعميقها بشكل أكبر بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.

وأشار عصمت إلى أن هذا البروتوكول يأتي في أعقاب نجاح شركة مصر للسياحة في المساهمة في تنظيم بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال التي أقيمت في مصر في دورتها الـ 25 لعام 2022.

ووجه عصمت شركة مصر للسياحة بالعمل الجاد للاستمرار في تقديم خدماتها بشكل متميز وبجودة عالية مع الارتقاء بمستوى الخدمات بشكل دوري، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يمكنها من الحفاظ على العملاء الحاليين واجتذاب آخرين جدد.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لوزير قطاع الأعمال العام في أداء مهامه على أكمل وجه وبما يخدم البلاد، مقدما له التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وتوليه حقيبة قطاع الأعمال العام، ومؤكدا على حالة التناغم بين وزارتي الشباب والرياضة وقطاع الأعمال العام التعاون فيما يخدم مختلف المشروعات والفعاليات والبطولات الرياضية.

وقال وزير الشباب، إن مصر استضافت نحو 160 بطولة عالمية خلال الأربع سنوات الماضية، والتي شهدت وجود وفود كثيرة مشاركة في تلك البطولات، وما يصاحب ذلك من إجراءات تتعلق بالانتقالات والإقامة، مشيراً إلى التعاون المثمر مع شركة مصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وحضر التوقيع من جانب وزارة قطاع الأعمال العام المستشار عبد الرحمن شتله المستشار القانوني للوزير، وميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأنيس اكليمندوس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للسياحة.

ومن وزارة الشباب والرياضة حضر المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومصطفى مجدي معاون الوزير، ومحمد الجزار مدير عام الشؤون المالية.