الحبس سنة لـ4 متهمين بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس 4 متهمين بالتهرب من دفع ضريبة مقدارها 3 ملايين و396 ألف و730 جنيها، سنة ورد المبلغ مع تغريمهم مبلغ مساو لاتهامهم بالتهرب الضريبي.

واتهمت النيابة العامة، المتهمين لأنهم خلال عامي 2019-2020 بدائرة قسم المعادي، محافظة القاهرة، اشتركوا وأخرين مجهولين بطريقي الاتفاق، فيما بينهم والمساعدة مع آخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة روز للاستيراد، بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك بإن اسسوا منشاة تجارية، روز للاستيراد، بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعة لتحرير توكيلا للمتهم الثاني الذي استخدمه في اتمام إجراءات تأسيس المنشاة المذكورة وتسجيلها ضريبيا واستغل المتهمان الثالث والرابع هذه المنشاة في الإفراج عن رسائل استيرادية خاصة باخرين مجهولين لقاء عمولة فتمت الجريمة بناء على هذا الألقاب وتلك المساعدة.