أرسل صورها على الواتساب.. سقوط المتهم بابتزاز فتاة قاصر في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز عبر تطبيق المحادثات "واتس آب.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بتضرره من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لهاتف أحد أقاربه تتضمن صور خاصة بنجلته "قاصر" وعبارات تهديد بنشرها وابتزازه مادياً.

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مُرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة البحيرة) وأنه تحصل على الصور المشار إليها خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة".

وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه بقصد تحقيق منفعة مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.