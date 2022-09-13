بالصور- اجتماع للمسؤولين في الأقصر لتقييم العمل في مشروعات "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر اجتماعًا مع المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر، لاستعراض نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركزي إسنا وأرمنت بحضور هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

بدأ الاجتماع بعرض رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر الجدول الزمني للمشروعات المنفذة بقرى حياة كريمة فى مركزى إسنا وأرمنت ونسب تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها مشروعات المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية وكذلك مشروعات تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمدارس وتمهيد الطرق، حيث تم مناقشة كافة المشروعات ومواعيد الانتهاء منها وتسليمها.

أكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أهمية تسليم كافة المشروعات فى مواعيدها المقررة لافتا إلي ضرورة إسراع وتيرة العمل بالمشروعات وضغط الجدول الزمني لإنهائها في أقرب وقت حتى يشعر المواطن بقيمة ما يتم إنجازه في المبادرة.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر المهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر ورؤساء المدن وممثليهم ووكلاء الوزارات والجهات المعنية ومسئولي قطاعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء .

يذكر أن محافظة الأقصر من محافظات المرحلة الأولى وقد تم اختيار مركزى أرمنت وإسنا لتطوير ٣٤ قرية بالمركزين بواقع ١٣ وحدة محلية و٢٥٨ تابع بإجمالي استثمارات بلغت ٩ مليار جنيه ، ويقدر عدد المستفيدين من المشروعات أكثر من 600 ألف نسمة.