بالصور- تنظيم 3 معارض للملابس و13 قافلة طبية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت محافظة المنوفية -في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تنظيم 3 معارض للملابس الجديدة بقرى أبو عوالي وجريس بمركز أشمون وقرية العراقية بمركز الشهداء، وتوزيع 9 آلاف و650 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا برعاية جمعية الأورمان، مؤكدة أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

وفي ذات السياق، تواصل جمعية الأورمان جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في تقديم كافة أوجه الخدمات الطبية والرعاية الشاملة للأسر الغير القادرين في أقصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة لوصول الدعم لمستحقيه، إذ نظمت الجمعية 13 قافلة طبية للعلاج الجاد بالمستشفي الجامعي بشبين الكوم بالمجان وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2022.

وأجري الكشف على 1512 حالة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لجميع التخصصات، فضلاً عن توفير الجمعية وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهابًا وإيابًا على نفقة الجمعية تسهيلاً عليهم، يأتي هذا إنطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجمعية فى توفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لتلك الأسر.

ومن جانبه ثمن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.