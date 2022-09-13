شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..ليفربول تدخل للتعاقد مع نجم ريال مدريد في اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجآت من العيار الثقيل حول تدخل فريق ليفربول الإنجليزي في اللحظات الأخيرة من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المنقضي.

ليفربول تدخل للتعاقد مع فالفيردي في الصيف الماضي

ووفقا لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ليفربول استهدف في الأيام الأخيرة من الميركاتو، التعاقد مع فالفيردي لاعب وسط فريق ريال مدريد من أجل تدعيم صفوف الفريق الإنجليزي في هذا المكان داخل الملعب خاصة بعدما فشل الفريق في إيجاد بدائل مناسبة بعد رحيل فينالدوم العام الماضي لصفوف باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة أن إدارة ليفربول تفاوضت مع نجم ريال مدريد في اليومين الأخيرين من سوق الانتقالات الصيفية وقاموا بعرض مبلغ 100 مليون يورو من أجل إغراء اللاعب والإدارة على الموافقة على رحيل اللاعب.

ريال مدريد يرفض عرض ليفربول الضخم لضم فالفيردي

وتابعت الصحيفة أنه في المقابل، فقد رفضت إدارة ريال مدريد العروض المقدمة من ليفربول للتعاقد مع فالفيردي حيث ترى أن اللاعب أحد العناصر الأساسية داخل تشكيلة كارلو أنشيلوتي ولا يمكن المساس به أو رحيله في الفترة الحالية.

أرقام فالفيردي مع ريال مدريد

يذكر أن فالفيردي كان أحد لاعبي الكستايا (فريق ريال مدريد للشباب) وتم تصعيده للفريق الأول عام 2018 ويمتد عقده مع الميرنجي في الوقت الحالي حتى عام 2027.

وخاض فالفيردي خلال مسيرته مع فريق ريال مدريد الأول 155 مباراة نجح خلالهم في إحراز 8 أهداف وصناعة 10 آخرين.