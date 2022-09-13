شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: قرار "المتحدة للخدمات الإعلامية" بإذاعة نشرات يفضح أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع، خطوة على الطريق الصحيح لفضح أكاذيب الميليشيات الإلكترونية للجماعة الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأضافت أن الرد السريع على الأكاذيب من خلال وسائل الإعلام وحصول المواطن على المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها، سيقتل تلك الشائعات فى بدايتها، ويكشف مصادرها ومروجها أمام الرأى العام، ويضع مروجو الأكاذيب تحت طائلة القانون.

وأكدت أن وسائل الإعلام " المقروءة والمسموعة والمرئية" يقع على عاتقها دورا كبيرا فى تشكيل الوعى العام، فهى حائط الصد الأول للدفاع عن هوية الدولة الوطنية وثوابتها، والرد على حملات التشويه والتشكيك فى المشروعات القومية الكبرى، والتى تستهدف بث اليأس والإحباط بين المواطنين وزعزعة الثقة فى الدولة وقيادتها.

وأوضحت أن تزييف الوعى من أخطر حروب الجيل الرابع والخامس التى تهدد بقاء الدول واستقرارها، ولذلك فان على جميع مؤسسات الدولة التكاتف لرفع الوعى العام لدى المواطنين، وتفنيد الأكاذيب وتصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة، لإحباط مؤامرات الجماعة الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن القرار الذى اتخذه مجلس إدارة شركة الخدمات الإعلامية، يؤكد أن الإعلام سيشهد تطويرا فى المحتوى، لتشكيل الوعى العام للمواطنين سواء من خلال نشرات الأخبار أو البرامج التثقيفية والحوارية ، وبرامج " التوك شو" وتتبنى المسلسلات الدرامية قضايا اجتماعية ترسخ لقيم العدالة والمساواة ولا تتضمن مشاهد تحرض على العنف الأسرى أو المجتمعى أو إدمان المخدرات أو التدخين او مشاهد تسيئ لقيم المجتمع.