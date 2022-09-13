شكرا لقرائتكم خبر عن عن أطول مدة فى العقد.. الاستئناف توضح معنى عقد الايجار المؤبد.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عن أطول مدة في عقد الايجار.. الاستئناف توضح معنى عقد الايجار المؤبد"، استعرض خلاله عدة مبادئ قضائية أرستها محكمة استئناف القاهرة حول أطول مدة في عقد الايجار، أبرزها أنه حال نص العقد على عبارة "مدة بقاء العقار" تكون أكبر فترة زمنية وهى 59 سنة، وأن العبرة بالنية المشتركة للمالك والمستأجر في العقد، وإليكم التفاصيل كاملة:

عن أطول مدة في عقد الايجار.. "الاستئناف" توضح معنى "عقد الايجار المؤبد".. حال نص العقد على عبارة "مدة بقاء العقار" تكون أكبر فترة زمنية وهى 59 سنة.. والحيثيات: العبرة بالنية المشتركة للمالك والمستأجر في العقد