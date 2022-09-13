رئيس مجلس النواب يتوجه لجنيف للمشاركة فى احتفالية الاتحاد البرلمانى الدولى

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جنيف، للمشاركة فى الحلقة النقاشية التفاعلية التى يقيمها الاتحاد البرلمانى الدولي، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على صدور الإعلان العالمى للديمقراطية.

ومن المُقرر أن يشارك المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كمُتحدث رئيسى فى الحلقة النقاشية التفاعلية، بحضور ومشاركة بارزة من الخبراء فى مجال الديموقراطية والبرلمانيين من جميع أنحاء العالم، حيث سيُلقى كلمة عن واقع الديموقراطية فى الوقت الحالي، كما سيستعرض خلال تلك الكلمة مُحددات الرؤية الوطنية المصرية تجاه تعزيز الديموقراطية، والخُطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى هذا الصدد، ومن المُقرر أن تشهد زيارة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الأولى من نوعها إلى مقر الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف زخماً سياسياً مُكثفاً، من خلال عقد سلسلة من المباحثات مع مسئولى الاتحاد البرلمانى الدولي، لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية التاريخية بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى فى ضوء قرب حلول ذكرى مئوية العلاقات بينهما.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلمانى الدولى يحتفل كل عام فى شهر سبتمبر بذكرى صدور الإعلان العالمى للديموقراطية، والذى صدر بالقاهرة أثناء استضافاتها لاجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى فى سبتمبر عام 1997.