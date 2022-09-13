شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أستون فيلا يدافع عن محمد صلاح بعد تراجع مستواه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ألان هاتون مدافع فريق أستون فيلا ومنتخب إسكتلندا السابق على تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الماضية وتدهور نتائج فريق ليفربول في المباريات الأخيرة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يسقط أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

وكان قد خسر ليفربول مؤخرا أمام نظيره نابولي الإيطالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في أولى لقاءات الفريق بالبطولة للموسم الجديد، برباعية مقابل هدف.

ومنذ ذلك الحين، انهالت الإنتقاضات على النجم المصري محمد صلاح بسبب تراجع مستواه في المباريات منذ بداية الموسم الجديد وابتعاده بشكل كبير عن تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه للفوز.

ودافع هاتون عن النجم المصري محمد صلاح مؤكدا أن الأزمة في الفريق ككل وليس محمد صلاح بعينه ومشيرا إلى أن الفريق بحاجة إلى تحسين مستواه بشكل عام.

تصريحات هاتون عن صلاح

وقال هاتون في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية صباح اليوم:"أعتقد أن الجزء الأكبر من المشكلة هو الفريق بشكل عام وأنهم لم ينجحوا في الوصول إلى المستويات التي كانوا عليها الموسم الماضي".

وأضاف: "صلاح كان يحاول كثيرا في الأعوام الماضية ويصنع الفارق مع الفريق وكان اللاعبون يساعدوه أيضا في ذلك".

وأختتم قائلا: "كل شئ لا يسير بشكل جيد في ليفربول وهذا بالطبع يؤثر على صلاح، أعتقد لا أعتقد أن السبب الرئيسي هو صلاح فقط فالأمر أكبر من ذلك بكثير ويتعلق بجميع العناصر في ليفربول".