شكرا لقرائتكم خبر عن متى تقام مباريات البريميرليج المؤجلة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري 2022 عن الموعد الذي سيشهد إقامة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

متى تقام مباريات البريميرليج المؤجلة؟

وسبق وان قامت رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل مباريات الجولة السابعة بالكامل وذلك عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية بجانب تأجيل ثلاثة مباريات من الجولة الثامنة بسبب دواعي أمنية.

وقالت صحيفة “ تليجيراف ” البريطانية أن رابطة البريميرليج لن تستطيع أن تعيد جدولة المباريات المؤجلة في تواريخ قريبة وسيتم تحديد موعدًا لها بعد شهر يناير من العام المقبل 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن إقامة مباريات كأس العالم في الشتاء أدى لوجود ضغط كبير في الموسم لذلك لن تجد الرابطة مساحة للعب مباريات إضافية قبل شهر فبراير

وكان من المفترض أن تقام قمة مباريات الجولة بين ليفربول وتشيلسي يوم الأحد القادم لكن عدم وجود عناصر أمن كافية ادى لتأجيل تلك الموقعة.