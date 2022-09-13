زيلينسكي: أوكرانيا استعادت 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت منذ بداية الشهر الجاري ستة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب ليلي مصور «منذ بداية سبتمبر وحتى اليوم، حرر مقاتلونا أكثر من ستة آلاف كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا في الجنوب والشرق».

وتابع «تواصل قواتنا إحراز تقدم».