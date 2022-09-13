انت الان تتابع خبر إحباط محاولة ادخال مواد طبية واعتقال ضابط منفذ كمرك مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد؛ أفادت وفقاً لبيان صادر عن الهيئة ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريق عمل المُديريَّة الذي انتقل إلى مطار بغداد الدولي تمكَّن من ضبط سيَّارة حمل تريلة مع برَّاد مُحمَّلة بمواد مُختبريَّة وأدوية؛ لعلاج مرض السرطان تمَّ إخراجها من گمرك الشحن الجويِّ دون أوليَّاتٍ".وأضافت إنَّ "الفريق قام بضبط السيَّارة والبرَّاد مع سائقيهما خارج منطقة گمرك الشحن الجوي أثناء عمليَّة تبديل رأس سيَّارة تريلة مع أخرى"، مُشيرةً إلى أنَّ "عمليَّات المُتابعة والتحرِّي والتحقيق وشهادة الشهود توصَّلت إلى قيام ضابط المنفذ في المطار ولجنة الكشف على البضاعة المنسوبة إلى الگمارك بتسهيل عمليَّة إخراج البضاعة".

وأوضحت الدائرة أنَّه "تمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة المُختصَّة بحقِّ المُتَّهمين في العمليَّة، وهم كلٌّ من (ضابط المنفذ وأعضاء لجنة الكشف)، مُشيرةً إلى أنَّ الحمولة التي تمَّ إدخالها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون تضمَّنت أجهزة مختبراتٍ طبيَّة و(16) كارتون جهاز تلفاز، تبيَّن بعد التدقيق أنَّها تحوي أدوية لعلاج مرض السرطان".



وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّين وعرضه رفقة المبرزات الجرميَّة والمُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".