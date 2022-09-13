انت الان تتابع خبر محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأربعاء – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ ديالى مثنى التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المصادف 13-14/ايلول/2022، وذلك من اجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية".واضاف التميمي، أن "العطلة تشمل جميع دوائر المحافظة بأستثناء الطلبة لغرض اداء الامتحانات في المدارس والجامعات".

وأشار البيان الى ان ‏"زيارة أربعين الامام الحسين ملحمة انسانية تتجسد فيها معاني الخُلق الرفيع والعطاء والايثار الى الكرم وجمال التسامح والتعايش والاخوة الانسانية"، مبينا ان "الحشود الغفيرة من مختلف الاديان والطوائف والمذاهب والبقاع جاءت حبا الحسين (ع) ".